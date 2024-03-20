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В Сокулуке почти год систематически насиловали 13-летнюю девочку девять парней

В Сокулуке почти год систематически насиловали 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, на приеме у акыйкатчи Джамили Джаманбаевой были родители девочки. Они обратились с просьбой защитить права их малолетнего ребенка, так как правоохранительные органы не принимают меры для привлечения к уголовной ответственности виновных.

Мать девочки расплакалась и рассказала, что на их семью устроили травлю, им угрожают родственники девяти парней, которые насиловали их несовершеннолетнюю дочь почти год.

«Со слов матери, в Сокулуке с апреля 2023-го ее 13-летнюю дочь систематически насиловали девять парней 19-22 лет. Они угрозами и шантажом заставляли ее молчать. Девочка боялась рассказать родителям. За это время она три раза пыталась совершить суицид. В январе этого года девочка пропала, ее нашли только через 20 дней. При выяснении обстоятельств пропажи девочка рассказала сотруднику ИДН все подробности и через какой она ад прошла за это время. И только после этого об этом узнали родители и написали заявление в милицию», — сказали в пресс-службе омбудсмена.

Однако, со слов потерпевших, со стороны Сокулукского РОВД действий по привлечению к уголовной ответственности виновных не принимается.

Как выяснилось, 13-летнюю девочку в апреле прошлого года 20-летний парень, обманом посадив в машину, вывез за город и изнасиловал. Пригрозил, что если не будет молчать, ее изнасилуют 40 мужчин. После чего оставил ее одну в поле. Затем вернулся, привез в Сокулук и передал девочку в шоковом состоянии своему другу, чтобы тот отвез ее домой.

«После этого в жизни моей дочери начался настоящий ад. Ее сторожили какие-то парни возле школы или дома, угрожали, заставляли садиться к ним в автомобиль. Шантажировали, что расскажут родителям, и насиловали ее. Дочку передавали из рук в руки девять парней. Они угрозами и шантажом систематически на протяжении года насиловали мою дочь, заставляли ее молчать об этом», — рассказала мать.

Психологическое состояние девочки тяжелое, ей потребовалась помощь специалистов. Она находится в больнице.

Родственники парней, по словам родителей, устроили травлю семье пострадавшей и постоянно им угрожают. Другим детям в семье тоже поступают угрозы — младшая дочь в школе получает от других насмешки и упреки, так как родственник одного из виновных распространил слухи о случившемся.

Родители девочки не знают, возбуждено ли уголовное дело, будут ли наказаны виновные. Мама просит помочь наказать всех виновных.

Акыйкатчи готовит в соответствующие государственные органы официальные письма с требованием незамедлительно принять меры для обеспечения защиты прав и безопасности девочки. Кроме того, по поручению Джамили Джаманбаевой родителям предоставили бесплатного адвоката. Также принимаются меры для обеспечения психологической помощи девочки и ее семьи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289538/
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