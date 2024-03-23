Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение

Экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов находится в столице Азербайджана — городе Баку. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

ГКНБ направил письмо азербайджанской стороне, где сейчас прорабатывается вопрос о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан.

«Выяснилось, что Райымбек Матраимов связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящих покушение на руководство Кыргызстана», — отметили в ГКНБ.

Напомним, Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.

26 января 2024 года ГКНБ Райымбека Матраимова объявил в розыск. Сообщалось, что осенью Райымбек Матраимов мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.