Теракт в «Крокус Сити Холле». В РФ данные о причастности ИГИЛ назвали фейком

Данные о том, что группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл», распространенные западными СМИ, в России назвали фейком.

Отмечается, что иностранные журналисты ссылаются на информацию, размещенную информационным агентством ИГИЛ Amaq. Однако выяснилось, что на его сайте нет подобной публикации.

Ряд пабликов сообщает, что заявление, распространенное в Telegram, является фейком, так как шаблон, взятый для публикации сообщения, не использует ИГ уже несколько лет.

Официально данную информацию никто не подтвердил.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже, без масок, зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших кыргызстанцах не подтвердилась. Продолжается работа по уточнению информации о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.