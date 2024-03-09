Семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов

Накануне посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня. Обращение опубликовали на сайте диппредставительства.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендовали избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — говорится в пресс-релизе американского диппредставительства.

Позже DW написала, что к предупреждению присоединились и другие страны — Латвия, Южная Корея, Швеция, Канада, Германия и Чехия.

МИД Латвии призвал своих граждан быть осторожными и избегать массовых собраний в Москве в течение ближайших 48 часов. Латвийским гражданам ведомство рекомендавало покинуть территорию РФ в связи с «напряженной ситуацией в области международной безопасности».

Власти Канады просят граждан воздержаться от поездок в Россию и также предупредили о риске террористической атаки.

Аналогичное предупреждение опубликовало и посольство Южной Кореи в РФ. В диппредставительстве предупредили об угрозе терактов, а также отметили, что в связи с мероприятиями, приуроченными к 8 Марта, «ожидается высокая вероятность несчастных случаев» в местах скопления людей.

МИД Германии также рекомендовал настоятельно немецким гражданам отказаться от поездок в Россию.

Такие же предупреждения опубликованы и на сайте посольств Швеции и Чехии, где гражадан призывают проявлять особую осторожность и советуют воздержаться от поездок в РФ из-за «ухудшения ситуации с безопасностью в регионе».