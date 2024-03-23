Теракт в «Крокус Сити Холле». МИД Кыргызстана выступил с заявлением

МИД Кыргызстана выступил с заявлением в связи с терактом в подмосковном «Коркус Сити Холле».

Кыргызская Республика решительно осуждает террористический акт, произошедший 22 марта в Москве и повлекший многочисленные человеческие жертвы в «Крокус Сити Холле», говорится в распространенном тексте.

«Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, безопасности и стабильности. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого бесчеловечного теракта, совершенного в священный месяц Рамазан», — отмечается в заявлении.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже, без масок, зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших кыргызстанцах не подтвердилась. Продолжается работа по уточнению информации о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.