Изнасилование 13-летней девочки в Сокулуке. Родственник рассказал подробности

Родственники изнасилованной в Сокулуке 13-летней девочки встретились с руководством ГУВД Чуйской области. После встречи следователь, назначенный проводить расследование этого преступления, заменен. Новый следователь — женщина, сообщил 24.kg один из близких семьи пострадавшей Бакыт. Он рассказал подробности случившегося.

По словам родственника, девочка из полноценной семьи. Оба родителя работают. У них несколько детей. На вопрос о том, почему в течение девяти месяцев отец и мать не замечали совершаемое над их дочерью насилие, близкий ответил, что ребенок замкнутый.

«Причина в том, что девочка по природе сильная, жесткая натура. Все держит в себе. Это вылезло наружу после того, как ее обнаружили в одной из гостиниц Сокулука спустя 20 дней после пропажи. С ней провели беседу соцпедагоги и инспектор по делам несовершеннолетних. Во время беседы она во всем призналась. Показала исполосованные руки. Мы не замечали ран. Мы тоже не святые. Девочка раньше пропадала, но мы думали, что это из-за переходного периода. Оказалось, что эти негодяи забирали ее и не отпускали», — рассказал он.

Бакыт отметил, что прежний следователь ход расследования держал в секрете. С результатами экспертиз родителей жертвы не ознакомил, хотя документы были готовы. Новый следователь активно начала вести расследование.

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«На попытки родителей поговорить прежний следователь ссылался на отсутствие времени, праздники, множество работы и не шел на контакт. Несмотря на то что прошло полтора месяца со дня возбуждения уголовного дела, оно не двигалось с места. Следователь не проводил очных ставок с пострадавшей, оперативно-разыскных мероприятий», — сказал родственник.

По его словам, семья пострадавшей живет в Сокулуке с 2022 года. Подозреваемые — местные жители.

«Мужчина, который начал эти злодеяния, увидев в интернете, что к этому делу подключилась общественность, СМИ, сразу исчез. Его нет сейчас в селе. Другой в Россию сбежал», — добавил собеседник.

Он также рассказал, что до того, как семья обратилась к омбудсмену и в другие структуры, на них и девочку оказывали психологическое давление.

«Устраивали провокации, угрожали. Другим дочерям покоя не давали. Семья вынуждена сейчас скрываться», — заметил Бакыт и попросил общественность помочь добиться справедливости и привлечь к ответственности виновников преступления.

Фото Facebook. Публикация Назгуль Турдубековой

Между тем глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова в соцсетях объявила сбор средств для поддержания семьи пострадавшей девочки.

«Дорогие друзья! У семьи 14-летней девочки, которая пострадала от сексуального насилия со стороны девяти мужчин, образовалось много трудностей и проблем. Они также ищут помощь в поиске временного жилья по доступной цене, так как на прежнем месте уже жить не могут. Все, кто хочет помочь, могут сделать это через «Мбанк»: 0705230880 — Лира Ч.», — указала она.

Напомним, 20 марта стало известно, что на приеме у акыйкатчи Джамили Джаманбаевой были родители пострадавшей от изнасилования малолетней девочки. Они обратились с просьбой защитить права их ребенка, так как правоохранительные органы не принимают меры для привлечения к уголовной ответственности виновных. Родители сообщили, что их 13-летнюю дочь в течение почти года систематически насиловали девять парней.

Вчера по этому факту задержали двоих подозреваемых и водворили в ИВС на 48 часов.