Изнасилование 13-летней девочки в Сокулуке. Задержаны двое подозреваемых

По факту изнасилования 13-летней девочки в Сокулуке задержаны двое подозреваемых. Об этом 24.kg сообщила адвокат Айсулуу Ибраимова.

По ее словам, после сообщения омбудсмена о произошедшем проведена очная ставка между пострадавшей и двумя парнями.

«В результате в ИВС водворены двое предполагаемых подозреваемых. Родители подростка также обжаловали бездействие следователя в прокуратуру. Сейчас девочка в очень плохом психологическом состоянии. Ей оказывает помощь кризисный центр «Сезим», — сказала Айсулуу Ибраимова.

Адвокат опровергла информацию ГУВД Чуйской области о том, что пострадавшей 15 лет. Она уточнила, что ей на момент изнасилования было 13 лет, сейчас 14. Истязания происходили с апреля 2023 года по январь 2024-го.

Айсулуу Ибраимова также добавила, что результаты назначенных экспертиз готовы. Девочка также назвала имя еще одного парня, насиловавшего ее. Подозреваемых стало не девять, а десять.

Напомним, 20 марта стало известно, что на приеме у акыйкатчи Джамили Джаманбаевой были родители пострадавшей от изнасилования малолетней девочки. Они обратились с просьбой защитить права их ребенка, так как правоохранительные органы не принимают меры для привлечения к уголовной ответственности виновных. Родители сообщили, что их 13-летнюю дочь в течение почти года систематически насиловали девять парней.