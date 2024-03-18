Пропала после ссоры с мужем. В БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы

В БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы, которая пропала после ссоры с мужем. Ее искали больше месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Напомним, 15 февраля ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратились родственники, об оказании содействия в поиске 19-летней Асель Жанарбек кызы. В тот же день в 1.30 она вышла из дома № 15 на улице Некрасова в Канте и пропала.

Факт зарегистрирован, было возбуждено уголовное дело по статье 165 «Похищение человека» УК КР.

Фото пресс-службы УВД Чуйской области. Асель Жанарбек кызы

Как отмечается, тело нашли 18 марта в БЧК и направили в морг. Назначены все соответствующие судебно-правовые экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам будет принято решение в соответствии с требованиями УПК КР.

Ранее отец погибшей сообщал журналистам, что он выдал дочь замуж в декабре. 15 февраля в 1.30 девушка вышла из дома супруга после конфликта и пропала.

«Куртка, шлепанцы, телефон остались у БЧК. Их забрала милиция. Предположили, что она утонула. Но там ее нет, 15 дней уже ищем. Как нам рассказали, первым вещи моей дочери увидел брат моего зятя, который прибежал следом за ней и сообщил родителям», — рассказывал отец Асель Жанарбек кызы.

Как отметили родственники пропавшей, поводом для ссоры молодой пары стал дорогой телефон, который Асель Жанарбек кызы купила в кредит и подарила супругу. Муж девушки, в свою очередь, продал смартфон еще до того, как сумма займа была погашена.