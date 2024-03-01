Родственники 19-летней пропавшей девушки жалуются на бездействие милиции

В Канте уже третью неделю не могут найти 19-летнюю Асель Жанарбек кызы. Ее одежду и телефон нашли возле БЧК. Родственники пожаловались журналистам на бездействие милиции и привели несколько фактов, связанных с пропажей девушки, на которые, как отмечают близкие, не обращают внимание следователи.

По словам отца, он выдал дочь замуж два месяца назад. Девушка вышла из дома супруга примерно в 1.30 15 февраля и пропала. Перед этим у нее был конфликт с мужем.

«Куртка, шлепанцы, телефон остались у канала. Их забрала милиция. Предположили, что она утонула. Но там ее нет, 15 дней уже ищем. Как нам рассказали, первым вещи моей дочери увидел брат моего зятя, который прибежал следом за ней и далее сообщил родителям», — рассказал отец пропавшей.

Он также отметил, что Асель Жанарбек кызы перед пропажей отправила аудиосообщение матери и указала, что она убьет себя и в этом будет виноват ее супруг.

«Я себя убью, скажу вам. Простите меня, но я так не могу жить. В моей смерти виноват Адыл (муж)», — сказала она в аудиосообщении.

Отец допускает, что дочь могли довести до суицида.

Дядя Асель Жанарбек кызы заметил, что обнаружил следы крови в 15 местах возле БЧК, когда приехал на место после происшествия, и заснял их на камеру. При этом родственники пожаловались, что образцы крови оперативники не взяли на экспертизу.

Близкие пропавшей также недовольны тем, что следователь не допросил родственников супруга Асель Жанарбек кызы.

«В углу дома, откуда вышла наша сестра, есть камера видеонаблюдения. Но именно в ночь на 15 февраля она не работала. Мы думаем, что у наших сватов есть «крыша». Следователи дело не должны были так оставлять, сомнительных обстоятельств очень много», — сказал брат пропавшей.

Отметим, ранее в ГУВД Чуйской области заявляли, что милиции о пропаже Асель Жанарбек кызы сообщили ее близкие. По их словам, девушка вышла из дома № 15 на улице Некрасова и пропала без вести.

Факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района. Начата доследственная проверка.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, волосы каштанового цвета, худощавого телосложения. Была одета в черно-белую водолазку, черные штаны, на ногах сланцы розового цвета.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Асель Жанарбек кызы, просят сообщить по телефонам: 0312616907, 0313252147 (дежурная часть), 0700067863, 0709502955.