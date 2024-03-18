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Происшествия

Акына Аската Жетигена отпустили под подписку о невыезде

По решению Первомайского суда Бишкека акына Аската Жетигена отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В удовлетворении ходатайства следователя СУ ГКНБ Кыргызской Республики по Бишкеку о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аската Жетигена отказано», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде до окончания следствия.

Активист перед заседанием суда заявил представителям СМИ, что не считает сказанные им слова преступлением. Он также добавил, что донести свои мысли вежливо пытался несколько раз.

Напоминаем, сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти. Акына привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС на 48 часов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289314/
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