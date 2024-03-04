Люди не дозвонились в «102» из-за параллельных вызовов. Ответ ГУВД Бишкека

Столичная милиция продолжает работу по выявлению телефонных мошенников. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе УВД Бишкека.

Ранее пострадавшие от действий телефонных мошенников жаловались 24.kg на бездействии милиции, зачастую до правоохранителей невозможно дозвониться.

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ГУВД сообщила 24.kg, что служба «102» отвечает на все звонки. Жители из-за параллельных звонков могут и не дозвониться.

По их словам, последние две недели поступают звонки от людей с заявлениями о мошенничестве. В милиции просят не поддаваться панике.

«Мошенники в основном стремятся теми или иными способами надавить на жертв — торопят, запутывают, угрожают возможными последствиями. В такой ситуации важно сохранять спокойствие. Даже если вам угрожают потерей всех денег на счетах, не спешите выполнять требования звонящего. Незамедлительно сообщите об этом по круглосуточному короткому номеру 102», — рассказали в милиции.

В МВД прокомментировали 24.kg, что большинство обращений поступают из столицы, две случая — из Оша.

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«16-17 февраля массово поступали телефонные звонки о мошенничестве. За два дня зафиксировали 17 случаев. Из них 9 фактов мы пересекли, 8 человек успели перевести деньги. Но мы вышли на след и задержали несколько участников организованной преступной группы, в составе которой были и граждане соседних государств. Сейчас жители более осведомлены. Злоумышленники звонят специально на домашний телефон, чтобы не зафиксировали номер», — сообщили в милиции.

Ранее пресс-служба ГУВД Бишкека сообщала, что поступило более ста звонков о фактах телефонного мошенничества.