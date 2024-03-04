Люди не дозвонились в «102» из-за параллельных вызовов. Ответ ГУВД Бишкека

Столичная милиция продолжает работу по выявлению телефонных мошенников. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе УВД Бишкека.
Ранее пострадавшие от действий телефонных мошенников жаловались 24.kg на бездействии милиции, зачастую до правоохранителей невозможно дозвониться.
ГУВД сообщила 24.kg, что служба «102» отвечает на все звонки. Жители из-за параллельных звонков могут и не дозвониться.
По их словам, последние две недели поступают звонки от людей с заявлениями о мошенничестве. В милиции просят не поддаваться панике.
«Мошенники в основном стремятся теми или иными способами надавить на жертв — торопят, запутывают, угрожают возможными последствиями. В такой ситуации важно сохранять спокойствие. Даже если вам угрожают потерей всех денег на счетах, не спешите выполнять требования звонящего. Незамедлительно сообщите об этом по круглосуточному короткому номеру 102», — рассказали в милиции.
В МВД прокомментировали 24.kg, что большинство обращений поступают из столицы, две случая — из Оша.
Ранее пресс-служба ГУВД Бишкека сообщала, что поступило более ста звонков о фактах телефонного мошенничества.