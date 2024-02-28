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Происшествия

Более ста звонков поступило в ГУВД Бишкека о фактах телефонного мошенничества

Более ста звонков поступило в ГУВД Бишкека о фактах телефонного мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, мошенники организовали схему: используя городской телефон, выходят на связь с жертвой, втираются в доверие. Они сообщают абоненту о том, что якобы произошел несчастный случай с близким или родственником. Например, что человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии и госпитализирован в больницу. При этом мошенники требуют деньги, обещая помощь.

В ГУВД отмечают, что чаще всего жертвами телефонного мошенничества становятся пожилые люди. Милиция призывает горожан проинформировать своих родителей, бабушек, дедушек и соседей в возрасте 60-75 лет о сложившей ситуации.

Правоохранительные органы также призывают активистов и блогеров оказать содействие в распространении информации.

«Мошенники в основном стремятся теми или иными способами надавить на жертв — торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. В такой ситуации важно сохранять спокойствие. Даже если вам угрожают потерей всех денег на счетах, не спешите выполнять требования звонящего, незамедлительно сообщите по круглосуточному короткому номеру 102», — говорится в сообщении ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287750/
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