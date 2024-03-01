Телефонные мошенники. Пострадавшие жалуются на бездействие милиции

Пострадавшие от действий телефонных мошенников заявляют о бездействии милиции, зачастую до правоохранителей невозможно дозвониться. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В редакцию обратились несколько человек, которые пострадали или чуть не попались на обман неизвестных злоумышленников, которые звонили им по телефону.

«28 февраля в 18.00 позвонили к нам домой. Муж раскусил обман. Пытались дозвониться по 102. Никто не берет трубку», — написала читательница.

Еще один бишкекчанин сообщил, что поздно вечером также позвонили ее матери. «Они не смогли обмануть ее. Она пыталась дозвониться до милиции. Результат 0», — отметил он.

Другая читательница рассказала о пострадавшем пожилом человеке. Больше трех часов родственники провели в милиции, не могли подать заявление, его не приняли.

«Вчера в 20.30 позвонили нашему дедушке. Ранее мы ему несколько раз рассказывали о телефонных мошенниках, предупредили, чтобы он не верил таким звонкам. Но, несмотря на это, дедушка поверил и отдал крупную сумму. Пытались дозвониться до милиции. Никто не берет трубку. Сегодня дочь поехала лично в РУВД, чтобы написать заявление, но его не приняли. Зачем милиция говорит, чтобы им звонили, если не берут трубку и даже при личном обращении тянут резину?» — возмущена жительница столицы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.