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Происшествия

Финансовая пирамида. В Караколе задержали еще двоих представителей Charge fast

В Караколе по подозрению в мошенничестве задержаны представители компании Charge fast. Об этом сообщил городской ОВД.

По его данным, ранее жители города обратились с заявлениями в милицию. Они указали, что в областном центре в феврале открыта фирма Charge fast, представители которой обещали большую процентную ставку по вложенным вкладам.

«Заявители, поверив обещаниям, вложили деньги в компанию, после чего ее руководители завладели ими. Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество», — говорится в сообщении.

Материальный ущерб по зарегистрированным заявлениям составил свыше 500 тысяч сомов.

По подозрению в совершении преступления задержаны представители Charge fast — жительницы Каракола 47-летняя М.Н. и 49-летняя М.Г. Они водворены в ИВС ОВД города. Следствие продолжается.

Ранее МВД сообщало, что оперативники УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемых в организации финансовой пирамиды. В милицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что отдала владельцам компании Charge fast 400 тысяч сомов. Они обещали удвоить сумму, но после получения денег скрылись.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288182/
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