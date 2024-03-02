В Бишкеке задержаны подозреваемые в организации финансовой пирамиды

Оперативники УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемых в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает МВД Кыргызстана.

В милицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что отдала владельцам компании CHARGE FAST 400 тысяч сомов. Они обещали удвоить эту сумму, но после получения денег скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 221 (организация финансовых пирамид) Уголовного кодекса.

Оперативники нашли и водворили в изолятор временного содержания двоих подозреваемых в организации финансовой пирамиды.

Кроме того, в УВД Первомайского района Бишкека с письменными заявлениями обратились больше 50 граждан.

В настоящее время устанавливается возможная причастность задержанных в совершении аналогичных фактов преступлений.