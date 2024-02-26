Блогера Батмакан Жолболдуеву отпустили под домашний арест

Блогеру Батмакан Жолболдуевой, подозреваемой в вымогательстве денег, изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Джалал-Абадского областного суда.

По ее данным, блогер будет находиться под домашним арестом до 26 марта.

Батмакан Жолболдуева задержана сотрудниками ГКНБ при получении денежных средств и водворена в СИЗО.

Напомним, Батмакан Жолболдуева в 2022 году обвинялась в причастности к смерти журналиста из Баткена Арзыгуль Галымбетовой. В мае 2023-го Баткенский областной суд полностью оправдал ее по двум эпизодам, касающимся смерти Арзыгуль Галымбетовой. Суд также отменил запрет на занятие блогерской деятельностью. В части подделки документов суд назначил Батмакан Жолболдуевой пробационный надзор на один год.