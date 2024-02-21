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Происшествия

В городе Ош сгорел дом. Всего за сутки произошло 14 пожаров

В Свердловском районе Бишкека сгорела машина Mercedes-Benz, а в городе Оше из-за печи произошел пожар в жилом доме — площадь возгорания составила 81 квадратный метр. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в Кыргызстане за прошедшие сутки произошло 14 пожаров. Факты зарегистрированы в Бишкеке — 3 случая, Чуйской области — 1, Ошской — 2, Джалал-Абадской — 5, Иссык-Кульской — 2 и в Баткенской — 1.

Как отмечается, для тушения огня был привлечен 21 пожарный расчет. Причины пожаров устанавливаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287265/
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