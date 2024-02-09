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Общество

Нападение на медиков. Частную охрану намерены нанять в Национальном госпитале

Частную охрану для защиты медработников намерены нанять в Национальном госпитале. Об этом 24.kg сообщил главный врач медучреждения Бакыт Тологонов.

По его словам, в госпитале есть отделения, где лечатся сложные, тяжелые пациенты, и бывает, что родственники, переживая за больного, ведут себя «в какой-то мере неадекватно и не отвечают за свои действия».

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«В год мы около 10 раз обращаемся в МВД с просьбой обеспечить охрану, но министерство этим не занимается. Поэтому мы обсудили ситуацию и решили нанимать частную охрану, даже несмотря на то, что это дорогая услуга. Придется к этому прибегнуть, чтобы защищаться от наших пациентов или их родственников. Это вынужденная мера», — сказал Бакыт Тологонов.

  • В конце декабря 2023 года на врача Нацгоспиталя напала сестра пациентки. По словам главы Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасовой, она схватила медика за волосы, била и пинала по голове.
  • Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил юристам проработать вопрос защиты медработников на законодательном уровне от нападений со стороны родственников пациентов.

Вопрос подняли и на заседании парламента 8 февраля. По словам депутата Жанара Акаева, участились случаи нападений и агрессивного отношения к медикам. Он предложил принять меры по их защите и повысить ответственность виновных лиц.

«В Казахстане за нападение на врачей наказывают до семи лет тюрьмы. Мы тоже должны пойти на такие меры. Во всем мире врач — уважаемая профессия, у нас же их снимают на телефон и избивают», — цитируют СМИ нардепа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286302/
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