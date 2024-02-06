Попытка нападения на контролера в автобусе: нарушитель оштрафован

Правоохранительные органы задержали мужчину, пытавшегося напасть на контролера в автобусе № 226. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, гражданина привлекли к административной ответственности. По решению Свердловского районного суда его оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях.

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В мэрии напомнили, что в муниципальном общественном транспорте города начали работать контролеры для выявления безбилетников. Передача другим лицам и использование чужой именной карты запрещены. Контролеры вправе изымать транспортные карты у пассажиров в случае их неправомерного использования.

Ранее в муниципалитете сообщили, что мужчина использовал для оплаты проезда именную льготную карту другого человека.