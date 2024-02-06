15:57
USD 89.43
EUR 96.29
RUB 0.98
Происшествия

Попытка нападения на контролера в автобусе: нарушитель оштрафован

Правоохранительные органы задержали мужчину, пытавшегося напасть на контролера в автобусе № 226. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, гражданина привлекли к административной ответственности. По решению Свердловского районного суда его оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях.

Читайте по теме
Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты

В мэрии напомнили, что в муниципальном общественном транспорте города начали работать контролеры для выявления безбилетников. Передача другим лицам и использование чужой именной карты запрещены. Контролеры вправе изымать транспортные карты у пассажиров в случае их неправомерного использования.

Ранее в муниципалитете сообщили, что мужчина использовал для оплаты проезда именную льготную карту другого человека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286046/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Пассажир пытался напасть на контролера в бишкекском автобусе
В Бишкеке подорожала стоимость проезда в общественном транспорте
На остановках в Бишкеке можно будет узнать, где едет общественный транспорт
В транспорте в Бишкеке будут показывать мультфильмы на кыргызском языке
Водитель выбил телефон из рук пассажира. Какие в отношении него приняли меры
Водитель автобуса выбил телефон из рук пассажира за оплату картой «Тулпар»
На работу общественного транспорта жалуются жители Бишкека
Новогодняя ночь на площади Ала-Тоо. Как будут работать автобусы и троллейбусы
Новогодние автобусы и троллейбусы колесят по улицам Бишкека
Повышение тарифа на проезд в Бишкеке. Сколько будут платить пенсионеры
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Что происходит прямо сейчас Авария на ТЭЦ Бишкека. Что происходит прямо сейчас
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Школы и&nbsp;детсады Бишкека переведены на&nbsp;онлайн-обучение Авария на ТЭЦ. Школы и детсады Бишкека переведены на онлайн-обучение
В&nbsp;соцсетях заявляют о&nbsp;намерении захватить одну из&nbsp;школ. ГКНБ просят разобраться В соцсетях заявляют о намерении захватить одну из школ. ГКНБ просят разобраться
Авария на&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Акылбек Жапаров возвращается в&nbsp;Кыргызстан Авария на ТЭЦ Бишкека. Акылбек Жапаров возвращается в Кыргызстан
Бизнес
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
6 февраля, вторник
15:43
Объездную дорогу протяженностью 14 километров построят в Узгене Объездную дорогу протяженностью 14 километров построят...
15:26
Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
15:08
Сгоревшие павильоны на Ошском рынке Бишкека не связаны с его переносом
15:01
Сколько вы сможете прожить без смартфона? Опрос
14:52
Попытка нападения на контролера в автобусе: нарушитель оштрафован