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Происшествия

Пассажир пытался напасть на контролера в бишкекском автобусе

В Бишкеке пассажир с чужим проездным пытался напасть на контролера в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с повышением тарифов за проезд начали работать контролеры для выявления безбилетников.

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«В результате проверки в автобусе № 226 выявили неправомерное использование именной льготной карты. После решения об изъятии карты пассажир попытался напасть на сотрудника службы контроля. Дело передали в правоохранительные органы», — сообщили в мэрии.

В мэрии напомнили, что передача другим лицам и использование чужой именной карты запрещены. Согласно правилам организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в Бишкеке контролеры вправе изымать транспортные карты у пассажиров в случае их неправомерного использования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285986/
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