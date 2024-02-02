Министерство энергетики подтверждает факт аварии на бишкекской теплоцентрали.

По данным ведомства, сегодня ночью, примерно в 3.00, на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В настоящее время в некоторых жилых домах города ограничена подача горячей воды и отопления.

Причины аварии выясняются, проинформировали в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предвательным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение.