Бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева увезли в ГКНБ

Телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева увезли в ГКНБ. Об этом сообщила его супруга Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сегодня к Сагымбаеву приехали два оперуполномоченных по особо важным делам.

«Канату Сагымбаеву сегодня позвонили на мобильный, попросили выйти за ворота. Он вышел, и его сразу решили увезти в центральный аппарат ГКНБ. Сотрудники спецслужб не объяснили, в рамках какого дела приглашают для беседы бывшего начальника охраны экс-президента Алмазбека Атамбаева. Повестку они тоже не предоставили. Они объяснили, что увозят его на какую-то беседу», — сказала Кундуз Жолдубаева.