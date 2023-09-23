Разборки со стрельбой в Сокулуке. Задержаны трое подозреваемых

По инциденту в селе Джаны-Джер Сокулукского района задержаны трое подозреваемых. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в милицию доставлены и допрошены больше 30 человек.

«Установлены лица, которые своими действиями спровоцировали эскалацию конфликта, что привело к стрельбе. Задержаны трое жителей села Джаны-Джер: 69-летний Д.М., 35-летний М.М. и 24-летний М.М. Их водворили в ИВС. Еще двое находятся в розыске», — сказали в ведомстве.

Напомним, вчера в селе Джаны-Джер собралась толпа местных жителей. У них произошла стычка на почве несоблюдения «уважения к старшим». Произошла стрельба, в результате которой умер один мужчина, второй находится в больнице.