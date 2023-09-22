Разборки со стрельбой в Сокулуке. В милиции сообщили подробности дела

По факту убийства мужчины в Сокулукском районе возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что установлены все участники преступления, ситуация под контролем милиции.

«Сегодня в больницу с огнестрельным ранением в живот поступил 69-летний мужчина. На тот момент он уже был мертв. Также с огнестрельным ранением госпитализирован житель села Жаны-Жер 37-летний Г.М. Он находится в отделении реанимации. Установлено, что инцидент произошел между односельчанами, у которых была стычка на почве несоблюдения «уважения к старшим». Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.