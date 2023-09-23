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Происшествия

Разборки со стрельбой в Сокулуке. Милиция ищет двух подозреваемых

Милиция ищет двух подозреваемых в убийстве односельчанина в Сокулукском районе. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ориентировки на подозреваемых разосланы по всей стране.

«Один из подозреваемых — 41-летний К.А., второй — 44-летний М.Д. Оба — жители села Жаны-Жер Сокулукского района. По предварительным данным, ранее в селе подрались молодые люди. Накануне собрались их родители. Разбирательства закончились стрельбой и убийством», — сообщили редакции.

Напомним, вчера в селе Жаны-Жер собралась толпа местных жителей. У них произошла стычка на почве несоблюдения «уважения к старшим». Произошла стрельба, в результате которой умер один мужчина, второй находится в больнице.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275764/
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