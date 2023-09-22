Семейное насилие. Кто защитит женщин от абьюзеров?

Очередной факт жестокого обращения с женщиной поверг в шок кыргызстанцев. В Сокулукском районе мужчина отрезал бывшей жене нос и уши. Абьюзера задержали, медики борются за жизнь женщины.

Не секрет, что часто жертвы семейного насилия, сталкиваясь с определенными трудностями, не могут наказать абьюзера. Некоторые и вовсе возвращаются к насильнику.

О том, почему женщины прощают и получают ли реальный срок наказания изверги, 24.kg рассказала юрист Индира Саутова.

— Какое наказание ждет человека, совершившего насилие в семье?

— Раньше за это деяние предусматривались штраф и лишение свободы. Все зависит от степени тяжести травм, полученных жертвой. Если мужчина избил супругу и есть серьезные травмы, тут есть состав уголовного преступления. Если нет вреда здоровью, то должен быть составлен протокол о правонарушениях. Есть градация в системе наказания за это деяние.

— Совершивший насилие человек может получить реальный срок?

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— Практика показывает, что следователи или участковые затягивают процесс направления дела в суд. Судебная инстанция тоже затягивает. На практике мы видим, что насильники уходят от наказания за давностью совершения преступления. По истечении шести месяцев насильника не будут привлекать к ответственности по Кодексу о правонарушениях. Такое часто бывает.

Что касается дел, где есть менее тяжкий и тяжкий вред здоровью, есть единичные случаи наказания. Но сам путь женщин от милиции до суда настолько долгий, что они его не проходят или прекращают на каком-то этапе. Это происходит потому, что зачастую на жертву оказывают давление и она отказывается от частно-публичного обвинения.

До суда доходят женщины, которые получили поддержку семьи или отношения разорваны настолько, что потерпевшая может довести дело до реального наказания. Реального срока лишения свободы часто абьюзеры не получают, в основном за такое преступление их наказывают штрафами или пробационным надзором.

— В каких семьях происходит насилие?

— Семейное насилие происходит вне зависимости от социального положения человека. Это может быть социально уязвимая семья либо у людей из высшего общества. Я уверена, что сотрудники правоохранительных органов, являясь представителями закона, сами подвергают (жен. — Прим. 24.kg) семейному насилию. Например, по одному делу, которое я веду, фигурирует сотрудник таможни. Женщина подвергалась не только психологическому, но и физическому насилию.

— Правда ли, что семейное насилие совершает мужчина, который сам вырос в неблагополучной семье?

— Из своего опыта я скажу, что не всегда человек, который видел семейное насилие, будет совершать его сам. Я знаю мужчину, который пережил насилие в семье, но сам не приемлет подобное отношение. Респондент рассказал, что, будучи ребенком, видел насилие и не хочет, чтобы такое пережили его дети.

— Почему милиция не хочет возбуждать дела по истязанию?

— На моей практике не было дела, в котором я бы участвовала по фактам истязания. Это мертвая норма. Следователи не привыкли квалифицировать преступление по этой статье. Но если это касается семейного насилия, где были факты истязания, то подобное преступление не может квалифицироваться следователем только как истязание, должна быть дополнительная квалификация. Например, семейное насилие плюс истязание.

— Почему женщины терпят семейное насилие, унижения со стороны родственников?

— Терпят действительно долго. Решиться написать заявление женщина не может. Если она долго не работала, была на иждивении мужа, создавала уют, воспитывала детей, у нее нет своей подушки безопасности, капитала. Если захочет уйти от мужа, она не сможет найти убежище. Часто стоит вопрос манипулирования детьми.

Супруги говорят, что один из детей останется с ним. Если муж имеет хорошую работу, положение в обществе, он сильнее. Женщина, которая подвергается семейному насилию, может жить с этой проблемой долго, оправдывая абьюзера тем, что он изменится, что многие терпят. Индира Саутова

Но основная причина — дети, «они меня не поймут», «им будет плохо без отца». То есть вопрос о том, что детям нужна здоровая мама, в тот момент не стоит.

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Второй момент — человек долгое время находился в депрессии, ему нужна психологическая помощь. Ее своевременно не оказывают. Женщины, подвергшиеся семейному насилию, часто не знают, куда обращаться. Они могут не знать, куда им обращаться, где есть кризисные центры.

Есть женщины, которые долго готовятся к разводу. Например, женщина готовилась к разводу почти семь лет. После очередного избиения она поняла, что ей необходима помощь. Она выучилась на мастера маникюра, отдала ребенка в детский сад. Когда стала зарабатывать, муж стал требовать денег. Женщина старалась отложить определенную сумму. Она понимала, что государство ей не поможет.

Во многих случаях женщины не пишут заявление, потому что не доверяют правоохранителям. Меры по охране жертв насилия не эффективны. Охранный ордер выписывается на три дня, потом на месяц. Однако он не всегда исполняется.

— Почему жертвы семейного насилия возвращаются к абьюзеру?

— Бывают такие факты, когда сегодня женщина готова написать заявление в милицию, а потом отказывается. Тут много факторов, например, когда жертва сама не приняла решение, когда супруг манипулирует детьми. Чтобы оправдать его действия, жертвы живут в семье до определенного периода.

— Признаются ли потерпевшими дети?

— Дети являются свидетелями психологического и физического насилия над матерью. Но они остаются за кадром всего судопроизводства. Когда женщину бьют при детях, в отношении отца возбуждают дело, потерпевшей признают мать, но не детей, которые перенесли психологическую травму, оценка которой в массе судопроизводства не делается.

Правоохранительные органы работают по шаблону: если сторона не заявила ходатайства, они этого делать не будут. Женщины, которые идут судиться и пишут заявление, зачастую не могут позволить себе обеспечить правовую защиту, чтобы качественно провести судебный процесс.

Не назначаются психолого-психиатрические экспертизы. Женщина, которая впервые с этим столкнулась, не просит следователя, чтобы он дал постановление о назначении психолого-психиатрической экспертизы в отношении нее и ребенка. Это должны делать правоохранительные органы.