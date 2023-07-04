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Происшествия

Снос жилья воспитанника детдома. Судисполнители грузят вещи семьи без их ведома

В селе Пригородном сотрудники судебного департамента пытались снести жилье воспитанника детского дома Чынарбека Сыдыкбекова.

На месте находится экскаватор, который грузит имущество семьи в ее отсутствие. Ранее мужчина сообщил, что находится в роддоме с супругой.

Судебные исполнители не смогли внятно объяснить, почему они сносят жилье Чынарбека Сыдыкбекова. Один из представителей власти сказал лишь, что недвижимость сносят на основании судебного акта.

Чынарбек Сыдыкбеков, приехав на место, потребовал оставить его вещи в покое. В итоге между выпускником детдома и судисполнителями чуть не произошла потасовка.

На месте также находится Алмаш Куланбаева, представившаяся владелицей участка. По ее словам, участок был выкуплен в 2015-м.

«Я выкупила участок, тут ничего не было. Два-три года не приезжала сюда. Затем, когда приехала, на участке уже было строение. Обратилась в суд. Верховный суд вынес решение в мою пользу. У этого человека нет никаких документов на участок. Если бы были, я бы не стала оспаривать ничего», — сказала Алмаш Куланбаева.

Напомним, ранее в интервью 24.kg представитель супругов юрист Галия Абдырахманова рассказала, что дом хотят снести на основе поддельного документа. Принудительный снос был назначен сначала на 2 июня, потом на 17 июня, однако сроки перенесли. Семья в любой момент может остаться на улице. Бывшие воспитанники детского дома обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269571/
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