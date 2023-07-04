Президент не помог. В Пригородном вновь сносят жилье бывших детдомовцев

В селе Пригородном вновь пытаются снести жилье бывших воспитанников детского дома. Об этом 24.kg сообщил Чынарбек Сыдыкбеков.

По его словам, ранее адвокат обращалась в суд, чтобы приостановить процедуру сноса.

«Моя супруга находится в роддоме, я рядом с ней. Наш дом хотели снести 13 июня, но эту процедуру перенесли на сегодня. Мы вчера отвозили судебному исполнителю документ с просьбой приостановить снос жилья и дать нам отсрочку. Однако тот не выполнил это», — сказал Чынарбек Сыдыкбеков.

Бывший воспитанник детского дома отметил, что он обращался во всевозможные инстанции. Однако ни айыл окмоту, ни акимиат не проявили никакой заинтересованности в помощи ему.

«Мы обращались в прокуратуру, РОВД, президенту Садыру Жапарову, но и после этого ничего предпринято не было», — добавил Чынарбек Сыдыкбеков.

Напомним, ранее в интервью24.kg представитель супругов — юрист Галия Абдырахманова—рассказала, что дом хотят снести на основе поддельного документа. Принудительный снос был назначен сначала на 2 июня, потом на 17 июня, однако сроки перенесли. Семья в любой момент может остаться на улице. Бывшие воспитанники детского дома обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи.