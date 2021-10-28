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Происшествия

Выборы-2021. Дело о давлении на медиков со стороны главы горздрава прекратили

Милиция прекратила досудебное производство по факту давления на медиков со стороны главы горздрава мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаиловой. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района столицы.

По его данным, материал, зарегистрированный в апреле 2021 года, был прекращен в октябре на основании статьи 26 «Обстоятельства, исключающие производство по делу за отсутствием в деянии состава преступления и (или) состава проступка» УПК КР.

Ранее главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова сообщала, что глава горздрава Бактыгуль Исмаилова принуждает медиков проголосовать на референдуме, тем самым обеспечить явку.

Сама чиновница подчеркнула, что она не принуждает, а призывает каждого исполнить свой гражданский долг.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212006/
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