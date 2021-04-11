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Агент 024
Сюжет: Выборы - 2021

Референдум по Конституции. Глава горздрава принуждает медиков обеспечить явку

Начальник управления городского здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова принуждает медиков проголосовать на референдуме. Об этом 24.kg сообщила главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова.

По ее словам, каждые два часа в WhatsApp-группе врачей просят отчитаться о явке.

«Это в наши функции не входит вообще. Мы можем только оказывать помощь, поставить диагноз и оказать лечение. Ходить на выборы, не ходить — нас вообще не касается. Это личное дело каждого медика. Бактыгуль Исмаилова настолько превышает свои полномочия, дальше некуда. Нет никакого приказа об этом. Она не имеет права давать нам указания», — подчеркивает Гульнара Ташибекова.

Гульнары Ташибековой
Фото Гульнары Ташибековой. Переписка в WhatsApp-группе

Комментируя ситуацию редакции 24.kg, глава горздрава столицы Бактыгуль Исмаилова подчеркнула, что она не принуждает, а призывает каждого исполнить свой гражданский долг.

«Медики знают, что наш голос решает много. Кого сегодня можно заставить? Никто никого не заставляет. Действительно, мы просим обеспечить явку на участке и все. Бишкек традиционно дает низкую явку. Поэтому мы, как медики, должны проявить свою гражданскую сознательность», — заключила она.

Отметим, никто из чиновников не имеет права оказывать давление и принуждать подчиненных проголосовать на выборах и референдуме. Каждый гражданин сам вправе решать, голосовать или нет.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189631/
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