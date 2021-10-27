Спрыгнул с девятого этажа высотки. МЧС проведет внутреннее расследование

МЧС проведет внутреннее расследование по факту суицида 22-летнего парня, спрыгнувшего с многоэтажки в Бишкеке. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, сегодня в 12.30 в службу спасения МЧС поступила информация о совершающемся суициде. Десять спасателей, включая двух психологов и бригаду скорой помощи, сразу же выехали на место происшествия.

В пресс-службе заявляют, что «горожанин был решительно настроен покончить с собой».

«Психологи МЧС непрерывно вели беседу с молодым человеком. Через четыре часа после уговоров он спустился с прутьев и направился в их сторону. Однако внезапно развернулся и с разбега прыгнул с девятого этажа недостроенного объекта», — говорится в сообщении.

Сотрудники скорой помощи повезли его в БНИЦТиО. Но по дороге, не приходя в сознание, он скончался от травм, не совместимых с жизнью.