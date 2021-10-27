21:28
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Происшествия

Спрыгнул с девятого этажа высотки. МЧС проведет внутреннее расследование

МЧС проведет внутреннее расследование по факту суицида 22-летнего парня, спрыгнувшего с многоэтажки в Бишкеке. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, сегодня в 12.30 в службу спасения МЧС поступила информация о совершающемся суициде. Десять спасателей, включая двух психологов и бригаду скорой помощи, сразу же выехали на место происшествия.

В пресс-службе заявляют, что «горожанин был решительно настроен покончить с собой».

«Психологи МЧС непрерывно вели беседу с молодым человеком. Через четыре часа после уговоров он спустился с прутьев и направился в их сторону. Однако внезапно развернулся и с разбега прыгнул с девятого этажа недостроенного объекта», — говорится в сообщении.

Сотрудники скорой помощи повезли его в БНИЦТиО. Но по дороге, не приходя в сознание, он скончался от травм, не совместимых с жизнью.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211883/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Спрыгнувший с восьмого этажа мужчина скончался по дороге в больницу
Попытка самоубийства в Бишкеке. Мужчина спрыгнул
Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
В Бишкеке мужчина пытается спрыгнуть с многоэтажки
В Бишкеке мужчина упал в быстроток. Его труп нашли спустя две недели
Сотрудник МЧС стал чемпионом в соревнованиях по эртаймаш
За сутки в Бишкеке и Чуйской области спасатели обнаружили два трупа
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Две тонны угля сгорело в государственном детском саду в Таласе
На Иссык-Куле в пансионате Royal Beach минувшей ночью произошел пожар
Популярные новости
Случай массового отравления зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай массового отравления зафиксирован в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
В&nbsp;Санкт-Петербурге произошла драка с&nbsp;участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы В Санкт-Петербурге произошла драка с участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Кайнар&raquo; В Бишкеке горит кафе «Кайнар»
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
21:19
В России ожидают регистрацию детской вакцины от коронавируса В России ожидают регистрацию детской вакцины от коронав...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 октября: местами дожди
20:56
Спрыгнул с девятого этажа высотки. МЧС проведет внутреннее расследование
20:52
В парламенте появился очередной новый депутат
20:45
Выборы-2021. Экс-начальник Генштаба Райимберди Дуйшембиев отказался участвовать