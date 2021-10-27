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Происшествия

Спрыгнувший с восьмого этажа мужчина скончался по дороге в больницу

Спрыгнувший со строящегося многоэтажного здания в Бишкеке мужчина скончался. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

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По его данным, несмотря на долгие переговоры, 22-летний горожанин все же спрыгнул с восьмого этажа здания. Сотрудники скорой помощи повезли его в БНИЦТиО. Однако по дороге, не приходя в сознание, он скончался от травм, не совместимых с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются. По словам очевидцев, парень пошел на такой шаг из-за неразделенной любви.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211869/
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