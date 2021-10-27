В Караколе мужчину подозревают в убийстве сожительницы

В Караколе по подозрению в убийстве женщины задержан 34-летний А.А. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что в милицию обратились ее соседи, которые и обнаружили труп Б.Ч. На теле нашли следы кровоподтеков.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. По подозрению в смерти женщины задержан ее гражданский муж 34-летний А.А. Ему вручено уведомление о подозрении. Решением Каракольского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сообщили в УВД.