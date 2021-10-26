Убийство девочки в Кемине. Подозреваемый не признает вину

Обвиняемый в убийстве 16-летней Ольги Хабаровой не признает свою вину. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей стороны Назира Абдумуминова.

По ее словам, сейчас уголовное дело рассматривает Кеминский районный суд.

«В ходе судебных слушаний обвиняемый отказался давать какие-либо показания», — сказала Назира Абдумуминова.

Преступление произошло в Кемине 21 июня. Утром школьница получила свидетельство о неполном среднем образовании. В 10.59 она позвонила маме с телефона соседа и сообщила, что вернется домой после поливных работ на их участке, и не вернулась. Тело девочки с признаками насилия нашли вечером того же дня в одной из лесопосадок города.

По подозрению в убийстве задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. По версии следствия, в день случившегося девочка действительно попросила у него телефон, чтобы позвонить маме. В какой-то момент мужчина стал трогать ее и домогаться. Она начала кричать, он, испугавшись огласки, задушил ее. Потом попросил машину у соседа, положил тело в авто и вывез в лес.