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Происшествия

Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой

В Кеминском районе задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. 

«21 июня в 17.15 в органы внутренних дел Кеминского района поступило сообщение об обнаружении в одной из лесопосадок трупа девушки с признаками насильственной смерти. Спустя время с заявлением о пропаже в милицию обратилась мать убитой. Она рассказала, что в 8.30 ее дочь пошла в школу для получения аттестата. В 10.59 она позвонила с телефона соседа и сообщила, что вернется домой после поливных работ на их участке, но так и не вернулась», — проинформировали в ГУВД.

По подозрению в убийстве был задержан 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, подозреваемый попросил у девочки телефон для звонка. После начал домогаться школьницы, та попыталась оказать сопротивление, мужчина ее задушил. Подозреваемый взял машину у своего соседа, вывез тело убитой в лесопосадку и бросил.

Задержанный водворен в ИВС ОВД Кеминского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198441/
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