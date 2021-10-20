В Ботаническом саду Бишкека нашли труп женщины. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

По его данным, накануне в 12.00 в милицию поступило сообщение, что в Ботсаду, расположенном между улицами Ахунбаева и Токомбаева, обнаружен труп. Назначена соответствующая экспертиза для определения причины смерти. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство.

В рамках следствия допросили супруга погибшей. Он рассказал, что 16 октября они поссорились на почве ревности со стороны женщины, но позже помирились. 18 октября примерно в 15.00 она вышла из дома и долго не выходила на связь.