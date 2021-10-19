Функции Финпола переданы МВД, но соответствующее управление еще не создано

Министерству внутренних дел переданы функции по расследованию экономических преступлений, но соответствующего управления еще нет. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил старший следователь следственной службы ведомства Азамат Дуйшеналиев.

«После ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступленями расследование таких дел было передано нам. Прежде в структуре МВД было Пятое управление, занимавшееся экономическими делами. Оно было упразднено после создания Финпола. Сейчас у нас нет этого управления, но есть необходимость в его создании», — сказал он.

Напомним, ГСБЭП была ликвидирована в марте этого года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов. Причина — ненадлежащее исполнение Финполом своих функций. За день до ликвидации службы Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора.