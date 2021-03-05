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Власть

Финпола больше нет. Постановление о ликвидации структуры подписал премьер

Принято решение о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Как поясняет пресс-служба кабмина, согласно официальным данным, уровень теневой экономики составляет 130 миллиардов сомов, или 23,6 процента к ВВП, тогда как независимые эксперты отмечают, что доля теневой экономики составляет от 24 до 43 процентов к ВВП, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями своих функций.

Кроме этого, со стороны независимых экспертов и представителей бизнес-сообщества звучат нарекания по поводу деятельности Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в части коррумпированности указанного органа, а также его незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность.

Согласно статье 3 Закона «Об уполномоченном органе в сфере борьбы с экономическими преступлениями», в интересах внутренней экономической безопасности служба, кроме борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями, должна прогнозировать, предупреждать и обеспечивать внутреннюю экономическую безопасность, а также обеспечивать права и интересы субъектов предпринимательской деятельности.

Однако объективно ГСБЭП на сегодня выполняет только карательные функции, не принимая меры по реализации вышеуказанных задач.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185544/
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