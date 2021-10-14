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Происшествия

В Бишкеке пьяный экс-милиционер на «Тойоте» врезался в три машины

В Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова произошла авария с участием четырех машин. Об этом 24.kg сообщила одна из пострадавших — Мээрим Сатаева. 

По ее словам, ДТП произошло накануне вечером. Виновен в столкновении нетрезвый водитель одной из легковушек. Он бывший сотрудник правоохранительных органов.

«В хлам пьяный водитель влетел в машины. Слава богу, мы стояли к перекрестку первыми и получили небольшие повреждения. Жаль парня, в которого он влетел первым. С его слов, машина — кормилец, трое детей. Он сам, судя по всему, получил сотрясение мозга, когда выходил из машины, чуть не упал, схватился за голову. А пьяный водитель, как обычно в таких случаях, начал: «Я не работаю, машина не моя...», — написала она.

собеседницы редакции
Фото собеседницы редакции. Виновник ДТП

По ее словам, при прохождении экспертизы и регистрации материалов в ГУОБДД ГУВД Бишкека с них потребовали деньги.

«Супруг и три водителя поехали как пострадавшие на медицинскую экспертизу и в ГАИ, а там началось интересное. В больнице потребовали заплатить за дыхание в трубочку, в ГАИ потребовали с каждого по 150 сомов за заполнение каких-то документов! Естественно, они стали возмущаться, и от них отстали. Когда случилась авария, я звонила на 102. Минут 7-10 не брали трубку, а потом сбрасывали. Не дай бог что-то страшное случится, к кому звонить? Пьяный водитель, кстати, сам бывший сотрудник органов», — сообщила Сатаева.

Отметим, что по информации портала Carcheck.kg за машиной, врезавшейся в легковушки, числится семь неоплаченных штрафов на общую сумму в 11 тысяч 500 сомов.

скриншот с портала Carceck.kg
Фото скриншот с портала Carceck.kg

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210419/
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