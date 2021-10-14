Задержаны мэр Нооката и депутат горкенеша

В Кыргызстане задержаны мэр Нооката Н.Ж.А. и экс-спикер, ныне депутат Ноокатского горкенеша Г.А.М. Об этом сообщили в ГКНБ.

Они задержаны в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 320 части 2 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Установлено, что с 2017 года по июнь 2021-го ответственные лица мэрии, злоупотребляя должностным положением, причинили ущерб бюджету в 15 миллионов 43 тысячи 720 сомов.

13 октября они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В рамках указанного досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц и возмещению в бюджет установленного ущерба.

Отметим, экс-спикером горкенеша был Абдрахман Гафаров, а пост мэра занимает Жоомарт Нурдинов.