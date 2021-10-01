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Покушение на убийство. МВД о причине задержания активиста Максата Касенова

В МВД рассказали о причине задержания активиста Максата Касенова.

По данным ведомства, его подозревают в покушении на убийство, Касенов доставлен в Бишкек в следственные органы.

В доме подозреваемого в Караколе проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято огнестрельное оружие «Сайга» и холодное оружие.

Также устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Максат Касенов водворен в ИВС. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Отметим, что Максат Касенов был лидером политдвижения «Улуу Кыргызстан» и депутатом Каракольского горкенеша. В 2017 году его задержали после массовой драки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209060/
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