Вооруженные люди в масках задержали активиста Максата Касенова

Активиста Максата Касенова задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом в соцсетях сообщили его друзья.

По их словам, это произошло сегодня примерно в 10.00. «Его увезли в неизвестном направлении вооруженные люди в масках. Ничего не предъявили, никаких предписаний, поручений. Обыскали также его дом. Объясните нам, куда и почему забрали Максата Касенова», — говорится в видеообращении.

Отметим, что Максат Касенов был лидером политдвижения «Улуу Кыргызстан» и депутатом Каракольского горкенеша. В 2017 году его задержали после массовой драки.