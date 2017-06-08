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Происшествия

Массовая драка в Караколе. Один из участников — бывший депутат горкенеша

В Караколе накануне произошла массовая драка. В результате один из пострадавших госпитализирован и находится в коме. Трое участников из 20 задержаны. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в правоохранительных органах.

По их данным, один из зачинщиков — бывший депутат городского кенеша от партии «Улуу Кыргызстан» Максат Касенов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Ищут остальных участников инцидента.

По предварительной версии, конфликт произошел между двумя городскими преступными группировками, не поделившими сферы влияния в Караколе.
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