В Караколе накануне произошла массовая драка. В результате один из пострадавших госпитализирован и находится в коме. Трое участников из 20 задержаны. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в правоохранительных органах.

По их данным, один из зачинщиков — бывший депутат городского кенеша от партии «Улуу Кыргызстан» Максат Касенов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Ищут остальных участников инцидента.

По предварительной версии, конфликт произошел между двумя городскими преступными группировками, не поделившими сферы влияния в Караколе.