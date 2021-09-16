Конфликт на границе. Двух граждан РТ приговорили к пожизненному лишению свободы

Суд в Баткенской области приговорил двух граждан Таджикистана — Аскара Юнусова и Абдурозика Каххорова к пожизненному заключению. Об этом сообщает Служба новостей Центральной Азии.

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Уточняется, что суд признал их виновными по статьям «Преступления против мира» и «Мародерство» УК КР.

«Таджикистанцы были арестованы вскоре после вооруженного конфликта, произошедшего на таджикско-кыргызской границе 28-29 апреля», — передает агентство.

Власти Таджикистана пока не прокомментировали приговор Каххорову и Юнусову.

Абдулазиз Юнусов, отец осужденного Аскара Юнусова, сообщил Радио Озоди, что приговор был оглашен 14 сентября. Судебный процесс, по его словам, проходил за закрытыми дверями, родственников обвиняемых в зал суда не пустили.

Наргис Джабборова, жена Абдурозика Каххорова, в беседе с Радио Озоди сообщила, что на суде присутствовал только назначенный Кыргызстаном адвокат — Мэлс Абдураимов.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.