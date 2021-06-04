В ДТП с кортежем президента пятерых пострадавших госпитализировали

В ДТП с участием машины из кортежа президента Садыра Жапарова пострадали пять человек и один скончался. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минздрава.

Уточняется, что трое пострадавших и один погибший находились в машине сопровождения главы государства. Еще двое — из другого автомобиля. Всех госпитализировали в территориальную больницу села Ананьево.

В социальных сетях распространяется видео с пострадавшими в аварии гражданами. На кадрах женщина говорит, что пассажиры вместе с водителем возвращались с тоя.