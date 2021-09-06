В Таласе 22-летний парень подозревается в надругательстве над девочками 6-7 лет. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

По его информации, с заявлением в милицию обратились четыре женщины. Они указали, что парень 1999 года рождения, проживающий по соседству, завел их дочерей 6-7 лет в свой дом и совершил развратные действия.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 165 «Развратные действия» УК КР. Начато досудебное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, согласно данным Генпрокуратуры КР, за 2020 год в республике зарегистрировали 1 тысячу 101 уголовное дело, где потерпевшими проходят несовершеннолетние, из них более 150 дел связаны с преступлениями сексуального характера. Задержаны 57 граждан, подозреваемых в сексуальном насилии по отношению к детям. Точной информации о числе привлеченных к уголовной ответственности граждан нет.

Ранее более 30 правозащитных организаций во главе с общественным фондом «Лига защитников прав ребенка» опубликовали открытое обращение к президенту Садыру Жапарову. Они призвали его ускорить принятие новой редакции Кодекса о детях, Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и других законопроектов к кодексу, отмечая, что «дальнейшее затягивание может привести к ухудшению положения детей, их безопасности и соблюдению их прав».