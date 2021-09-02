Правозащитники просят президента подписать Кодекс о детях

Правозащитники обратились к президенту Садыру Жапарову. Просят подписать Кодекс о детях.

Уточняется, что более 30 правозащитных организаций во главе с общественным фондом «Лига защитников прав ребенка» опубликовали открытое письмо. В нем они призывают главу государства ускорить принятие новой редакции Кодекса о детях, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и других законопроектов, отмечая, что «дальнейшее затягивание может привести к ухудшению положения детей, их безопасности и соблюдению их прав».

Правозащитники сообщают о росте преступлений и проступков в отношении детей со ссылкой на Генеральную прокуратуру, по данным которой за последние два года увеличилось не только количество фактов насилия и жестокого обращения с детьми, но и количество суицидов.

В 2019 году была зафиксирована 1 тысяча 756 преступлений в отношении детей, в первом квартале 2021 года — 1 тысяча 463 случая семейного насилия и 129 фактов насилия и жестокого обращения с детьми. В 2020 году 98 детей совершили суицид против 48 фактов в 2019 году.

Правозащитники считают, что резкое ухудшение положения произошло из-за отсутствия эффективной системы выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оказания им своевременной помощи, а также из-за отсутствия профилактики преступлений в отношении детей.