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Происшествия

Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в захоронении неопознанных

Пропавшего больше месяца назад в Бишкеке 56-летнего Владимира Волошина обнаружили в захоронении неопознанных тел на одном из столичных кладбищ. Об этом 24.kg сообщила бывшая коллега погибшего Наталья Морозова.

«От случившегося все мы, его друзья и коллеги, пребываем в шоке. Совершенно случайно выяснилось, что Володя умер еще 22 июля. На улице в «Востоке-5» ему стало плохо с сердцем, он упал и очень сильно ударился головой. Погиб от черепно-мозговой травмы. Документов при себе у него не было, и его доставили в морг как неизвестного. Почему мы не нашли его сразу? Потому что, когда коллеги первый раз приехали в морг, расположенный на Донецкой, им для опознания предоставили только фото, не показывая самого тела. Володи на тех снимках не было. Судмедэксперт также уверяла, что тел людей европейской национальности в морге нет. То же самое было во время второго опознания, когда мы с его сестрой приезжали в морг. Мы описывали его внешность, но нас заверяли, что такие тела к ним не поступали. Не было его и на фотографиях», — рассказала она.

Оказалось, что фотограф просто забыл распечатать снимки Владимира. Это вскрылось вчера, когда близкие приехали в морг в третий раз. Судмедэксперт нашел их на флешке.

«Как выяснилось, Володю похоронили еще 28 августа в общей могиле вместе с другими неопознанными телами. И только сейчас эта халатность вскрылась. Мы шокированы и возмущены. Люди месяц искали человека, не зная, что он мертв и его тело лежит совсем рядом. Из Казахстана специально приезжала его сестра, помогала с поиском. Представьте, что из-за безалаберности работников морга ей теперь придется проходить через процедуру эксгумации родного человека», — сказала Наталья Морозова.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности

Напомним, Владимир Волошин пропал в Бишкеке 21 июля. Его поисками занимались волонтеры. Сестра без вести пропавшего ранее обращалась в редакцию с жалобой на бездействие со стороны милиции. Правоохранители, по ее словам, не проявляли к этому делу никакого интереса. Позже в Первомайском РУВД столицы заверили, что розыск мужчины ведется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206064/
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