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Происшествия

Исчезновение Владимира Волошина. В милиции уверяют, что занимаются его поисками

В РУВД Первомайского района Бишкека рассказали подробности расследования исчезновения 56-летнего Владимира Волошина. Мужчина, напомним, месяц назад пропал без вести. Ранее его родственники пожаловались 24.kg на бездействие милиции.

По информации правоохранителей, сообщение о пропаже мужчины поступило к ним 12 августа в 12.21 через службу 102. Звонок поступил от его друга.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. Ориентировка на разыскиваемого

«Из показаний звонившего стало известно, что 10 июля Владимир Волошин в 18.30 вышел с работы из КТУ «Манас», расположенного в микрорайоне «Джал». Они встретились на пересечении улиц Айни и проспекта Манас. Поговорив 15-20 минут, разъехались по своим делам. После Волошина он не видел, однако созванивался с ним. Начиная с 21 июля 2021 года мужчина перестал выходить на связь. Также домой к без вести пропавшему ездил еще один его друг, но дома его не застал», — сказали в УВД.

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В милиции отметили, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. В то же время сестра без вести пропавшего Татьяна Михеева уверяет, что следствие не проявляет к этому делу никакого интереса. Родственники просили затребовать у операторов связи распечатки его телефонных переговоров, сделать запрос в Пограничную службу, чтобы выяснить, пересекал ли он границу. Но все их просьбы остались без внимания. Они сами были вынуждены проверять больницы и морги.

Отметим, что исчезнувшего посреди города мужчину продолжают искать и волонтеры Совета общественной безопасности. Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, они просят сообщить по номерам телефонов: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205853/
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