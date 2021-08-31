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Происшествия

В Бишкеке месяц назад пропал 56-летний мужчина. Милиция не спешит его искать

В Бишкеке милиция не ведет поиски 56-летнего Владимира Волошина. Об этом 24.kg сообщила сестра без вести пропавшего месяц назад мужчины Татьяна Михеева.

«Володя пропал 21 июля. В тот день в Бишкеке он собирался навестить некоего друга — Василия, пережившего инсульт. Последний раз он был на пересечении улиц Киевской и Тоголока Молдо. Больше его никто не видел. 23 июля коллеги Володи забили тревогу, так как он не вышел на работу. Мы обращались неоднократно в УВД Первомайского района, просили затребовать у операторов связи распечатки его телефонных переговоров, просили сделать запрос в пограничную службу, чтобы выяснить, пересекал ли он границу. На все наши просьбы следствие отвечает тишиной. Нас просто игнорируют. Милиция бездействует. Мы сами были вынуждены проверять больницы и морги. Никаких результатов нет. Обзвонили всех знакомых, место его работы. Ничего», — говорит Татьяна Михеева.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. Ориентировка на разыскиваемого

По словам сестры без вести пропавшего, она была вынуждена обратиться в ГУВД Бишкека с жалобой на следствие Первомайского РУВД. Однако и этот шаг не помог.

Отметим, что исчезнувшего посреди города мужчину продолжают искать и волонтеры Совета общественной безопасности. Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, они просят сообщить по номерам телефонов: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205630/
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